Alerte météo : des orages et des pluies attendus sur Dakar et le littoral cet après-midi

Une perturbation météorologique active traverse actuellement le pays et se dirige vers le littoral. Des orages et de fortes averses se sont déjà manifestés ce dimanche matin sur les régions de Diourbel et du centre (Kaffrine, Kaolack), selon les derniers bulletins de l'Anacim (Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie).



Le système orageux, en mouvement vers l'ouest, devrait atteindre les régions de Thiès, Fatick et particulièrement Dakar dans l'après-midi. Les autorités et les services de météorologie recommandent à la population de ces zones de prendre sans délai les dispositions nécessaires.



Les risques associés à cet épisode orageux incluent des précipitations intenses susceptibles de provoquer des inondations ponctuelles dans les zones habituellement vulnérables, une visibilité réduite sur les routes, et de fortes rafales de vent.