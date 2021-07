Alerte météo : pluies et orages annoncés sur le sud-est

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce que des pluies et orages vont intéresser le sud-est du Sénégal dans la nuit de samedi à dimanche, "avec une possibilité d’extension vers le sud-ouest et le centre-est".



Selon ses dernières prévisions, au cours de la soirée de vendredi et dans la journée de samedi, "le temps restera stable sur la majeure partie du territoire hormis l’extrême sud-est où des risques de pluies sont prévus".



Toutefois, dans la nuit de samedi à dimanche, "des systèmes pluvio-orageux aborderont le pays par le sud-est, y occasionnant des orages et pluies avec une possibilité d’extension vers le sud-ouest et le centre-est".



"La chaleur persistera à l’intérieur du pays, notamment dans les régions est où des pics de 38° à 40°C seront relevés", indiquent les prévisionnistes météo.



Ils ajoutent que les visibilités "seront dans l’ensemble bonnes. Les vents, d’intensité faible à modérée, seront de direction ouest à sud-ouest".