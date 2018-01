Alerte orange à Ziguinchor : le Quai d’Orsay déconseille la destination à ses ressortissants

Le ministère des Affaires étrangères française a déconseillé à ses ressortissants de se rendre au sud de la région de Ziguinchor et ce, «jusqu’à nouvelle ordre». Le Quai d’Orsay a justifié ce relèvement de l’alerte à «Orange», à cause des remous qui pourraient survenir après le massacre de 13 jeunes personnes qui cherchaient du bois, dans la forêt de Borofay Baynouk, le 6 janvier dernier.



Selon les autorités françaises, l’armée sénégalaise prépareraient des opérations dans cette zone, pour retrouver les personnes qui ont orchestré ce massacre sur les coupeurs de bois. Et d’ajouter que ces manœuvres pourraient concerner la RN4 qui mène vers la frontière avec la Guinée Bissau.