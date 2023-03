Alexis Sanchez parle de son avenir avec l’OM

Où évoluera Alexis Sanchez la saison prochaine ? Comme expliqué récemment par RMC Sport, il est aujourd’hui difficile d’affirmer que le buteur chilien sera encore à Marseille. Une deuxième année peut être activée d’un commun accord, mais son avenir dépend avant tout d’une qualification phocéenne pour la prochaine Ligue des champions. L’ancien attaquant du Barça a aussi fait savoir ces dernières semaines qu’il voulait évoluer dans un OM capable de décrocher des trophées.



Une certitude, il se sent bien à Marseille. Et envisage une prolongation. C’est ce qu’il a expliqué dans une interview pour l’émission 24 Horas sur TVN Chili. "Le club me fait confiance et s'occupe de moi, et quand on s'occupe de vous, vous n'avez plus qu'à faire vos preuves. Je ferais une erreur si je me relâchais. La continuité dans le football est la chose la plus difficile. (…) Je vois année après année. J'ai un contrat d'un an à Marseille. Est-ce que j'aimerais prolonger ? Oui. Mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Je suis heureux et content (à Marseille), j'aime les supporters", a-t-il déclaré.