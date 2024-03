Algérie : décès d’un footballeur en plein match

Le drame s’est produit samedi 25 décembre à Oran. Sofiane Loukar, défenseur et capitaine du MC Saïda, une équipe de deuxième division (D2) algérienne, est mort sur le terrain. Il était âgé de 30 ans.



Victime d’un traumatisme crânien

Le football algérien est en deuil, une semaine après la victoire des Fennecs en Coupe arabe des nations. Samedi 25 décembre, Sofiane Loukar, capitaine de l’équipe du MC Saïda, a été victime d’un traumatisme crânien à la suite d’une violente chute lors d’un match opposant son équipe à l’ASM Oran. Il est décédé en plein match.



Sofiane Loukar s’est fait soigner sur le bord du terrain. Il a ensuite repris le jeu, mais s’est effondré sur le sol quelques minutes plus tard. Il ne s’est plus relevé, relate la Radio Algérienne. Malgré les tentatives pour le réanimer, il ne s’en est pas sorti.



"Son dossier médical était parfait"



"Il a perdu la vie après un duel aérien, malgré l’intervention des médecins, il a succombé à sa blessure", selon le président de la Ligue nationale de football amateur (LNFA). Ali Malek a pourtant assuré que "son dossier médical était parfait".



Le jeune homme ne présentait "aucune contre-indication à la pratique du football de haut niveau". "Je suis très abattu, c’est très dramatique qu’un jeune puisse succomber à un choc sur un terrain", a déploré M. Malek. Il a fait part de ses sincères condoléances aux proches de la victime.