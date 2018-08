Algérie : le cholera fait 2 morts

Selon les dernières analyses, "46 cas de choléra ont été confirmés parmi les 139 cas hospitalisés depuis le 7 août 2018", a fait savoir le ministère dans un communiqué.



Aucun cas de choléra n'avait été détecté en Algérie depuis 1996, tandis que la dernière épidémie d'ampleur remonte à 1986.



Le précédent bilan de l'actuel épisode, communiqué vendredi, faisait état de 41 cas avérés, dont un décès, pour 88 cas suspects, répartis à Alger -5 malades confirmés- et dans trois wilayas (préfectures) alentour.



Un deuxième patient est décédé du choléra dans la wilaya de Blida (50 km au sud d'Alger), où 25 cas sont confirmés, a annoncé samedi le ministère.



Selon lui, un cas a été confirmé dans la wilaya de Médéa et un cas suspect recensé dans celle d'Aïn Defla, toutes deux jusqu'ici épargnées.



Situées respectivement à 80 et 100 km au sud-ouest d'Alger, ces deux régions sont limitrophes de celles de Blida et Tipaza (70 km à l'ouest d'Alger), où la grande majorité des malades sont recensés, informe la "BBC".