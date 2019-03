Algérie: le président français «salue» la décision d’Abdelaziz Bouteflika et appelle à «une transition d'une durée raisonnable»

Emmanuel Macron a salué mardi à Djibouti « la décision » du président algérien Abdelaziz Bouteflika de ne pas briguer un cinquième mandat et a appelé à « une transition d'une durée raisonnable ». « Je veux souligner ici la dignité, le professionnalisme des forces de sécurité », a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une conférence de presse à Djbouti aux côtés de son homologue Ismaïl Omar Guelleh.



Le scrutin présidentiel reporté

Après plusieurs semaines de manifestations, Abdelaziz Bouteflika a annoncé dans un communiqué publié lundi soir qu'il renonçait à briguer un cinquième mandat. Le scrutin présidentiel, qui était fixé au 18 avril, a été reporté et aucune nouvelle date n'a été annoncée.



Au pouvoir depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika, âgé de 82 ans, a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2013 et n'apparait depuis quasiment plus en public.