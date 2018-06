Aliou Cissé après le match : "Ça va se jouer face à la Colombie"

Le sélectionneur des "Lions" a réagi au micro de Canal Plus après le match nul de son équipe face au Japon. Selon Aliou Cissé, tout va se jouer au troisième match contre la Colombie.

"Ça va se jouer (la qualification) face à la Colombie. C'est malheureux que tu mènes au score dans un match comme ça… En première période tu mènes 1-0, en deuxième période tu reviens encore et que tu as du mal à maintenir le résultat. Maintenant, on va continuer à travailler. Nous savons que le résultat sera contre la Colombie. Donc, il va falloir se préparer pour ce match", a-t-il dit