Aliou Cissé après le nul contre la RDC : « Rien n’est encore joué, on a encore des matchs pour se qualifier »

Aliou Cissé, le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, se dit satisfait de la performance de ses joueurs lors du match nul 1-1 contre la République Démocratique du Congo (RDC) dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires pour la Coupe du monde 2026. Malgré le nul concédé, le technicien sénégalais reste optimiste et se tourne vers le prochain match contre la Mauritanie, prévue ce dimanche 9 juin, à 16H00 GMT.



Prestation des « Lions »



« Ce match, on l’a bien abordé en première période. On a bien sorti les ballons tranquillement, mis en place notre circuit de jeu, et on s’est procuré des occasions. En face de nous, il y avait aussi une très belle équipe du Congo. On le savait, cela n’allait pas être facile. Concernant nos pistons, que ce soit Ismaila Sarr ou Habib Diarra, ils ont quand même été très performants. Effectivement, Habib a été un peu moins bien en seconde période, mais on n’était pas trop en danger, on était en place. Ils tentaient, mais on a eu des transitions qu’on aurait pu mieux utiliser, mieux gérer pour marquer ce deuxième but qui nous a fait défaut. Dans l’ensemble, je suis plutôt content de notre prestation même si on n’a pas gagné, parce que c’est un championnat. Gagner aujourd’hui aurait pu nous mettre dans des conditions beaucoup plus tranquilles, mais ce n’est pas le cas. Il faudra être beaucoup plus prêts pour aller en Mauritanie », a déclaré Cissé en conférence de presse.



Tactique

« Le changement d’organisation de l’adversaire avec des avants alors que nous on décidait d’apporter plus de présence au milieu avec les rentrées de Pape Guèye et de Pathé Ciss pour pouvoir gérer les hommes au milieu adverse. On a utilisé aussi Pape Matar Sarr comme sentinelle. On avait une pointe basse et deux relayeurs, mais quand on a senti que le milieu nous échappait, on a changé de stratégie. Du coup, on s’est senti plus en sécurité. Mais l’adversaire a de la qualité, on a assisté à un gros match, un gros match africain. Mais comme je le dis, rien n’est encore joué. On a encore des matchs pour se qualifier », a expliqué le sélectionneur des « Lions ».



Regrets

« Forcément, on a perdu deux points, ce match devait nous permettre de prendre le large, mais on concède le nul. On connait ce genre de situation, pour se qualifier à la Coupe du monde. Se qualifier à la Coupe du monde n’est pas facile, mais on a des arguments pour aller au bout », a dit Aliou Cissé.