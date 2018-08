Aliou Cissé explique pourquoi il a zappé Kara et Diafra

Certains ne s'y attendaient pas, mais l'homme l'a fait. En effet, Aliou Cissé s'est complètement séparé des anciens de la Tanière pour cette deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. A compter Khadim Ndiaye, Kara Mbodji, Pape Alioune Ndiaye, Mame Biram Diouf, Diafra Sakho, tous gommés de la liste publiée ce vendredi.



Le coach a donné les raisons de sa décision, lors de la publication de ses 23 "lions" qui feront face aux "Boreas" du Madagascar le 9 septembre 2018 à Antananarivo.

"Ce qui intéresse l'équipe nationale c'est le collectif, et non pas dans l'individualité. Et pour gagner, c'est notre collectif qui fera notre force et les états d’âmes, il faudra les mettre de coté. L'équipe nationale n'appartient à personne. Il n y a pas de place indiscutable ou de matricule pour qui que ce soit et si c'était le cas je n'aurais pas à être le sélectionneur de l'équipe."