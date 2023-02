Aliou Cissé : " je ne suis pas usé et je ne suis pas fatigué, je veux ramener une deuxième CAN "

Après avoir remporté la CAN et qualifié le Sénégal en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le sélectionneur des "Lions" vise une qualification à la CAN 2024 prévue en Côte d'Ivoire.

"La question c’est est ce que je vais continuer ou pas. Beaucoup de gens se le posent en se demandant si je suis usé ou fatigué. Non je ne suis pas usé et je ne suis pas fatigué. On est en train de préparé notre liste pour le mois de mars pour aller défendre notre titre et ramener un deuxième trophée de Coupe d’Afrique ici. Donc oui nous sommes prêts à faire le maximum pour ramener cette équipe le plus loin possible", a dit Aliou Cissé.

El Tactico ne ferme pas la porte aux joueurs locaux.

" Il n'y a qu'une seule équipe nationale, elle est ouverte à tous les footballeurs du Sénégal. Il n'y a pas de distinction entre U17, U20, c'est le niveau qui compte. Le championnat aussi c'est le niveau qui compte. Je viens de sortir de la Coupe du monde et croyez moi, le niveau est autre chose. Notre objectif aujourd'hui c'est de pousser nos clubs traditionnels c'est de pousser nos centres de formation à former des joueurs et surtout de pouvoir les amener dans des clubs où ils pourront avoir le niveau de pouvoir jouer la Coupe du monde ", a confié le champion d'Afrique 2022.

Invité au 7ème Congrès de l’AIPS (Association Internationale de la Presse Sportive) zone Afrique pour animer un panel sur "l’utilisation de l’expertise locale au sein des équipes nationales", le sélectionneur national Aliou Cissé, a répondu aux questions des journalistes africains. Le sélectionneur des "Lions" se dit prêt à ramener une autre Coupe d'Afrique des Nations (CAN).