Aliou Cissé, l’homme des records: 45 matches, 28 victoires, 12 nuls et défaites 5

En effet, en 45 matches joués, il a totalisé 28 victoires, concédé 11 matches nuls et subi 5 défaites. Une grosse performance de réussie pour ce jeune technicien sénégalais d’une quarantaine d’années. Ce n’est pas tout.



Aliou Cissé est aussi l’homme des records. Après 17 ans de disette, il vient de propulser le Sénégal en finale de la Can. Une performance que les «Lions» n’avaient plus réalisée depuis Bamako, où ils avaient perdu ce titre continental devant le Cameroun (0-0, 2-3). Avant cette qualification acquise dimanche, l’ancien capitaine de la génération 2002 avait déjà réalisé la prouesse de qualifier le Sénégal en demi-finale, après 13 ans d’absence et en quart de finale lors de la précédente Can 2017 organisée par le Gabon. Ce n’est encore pas tout.



Sur le plan international, après 16 ans de disette, il a fait qualifier le Sénégal au Mondial russe de 2018. Une compétition au cours de laquelle les «Lions» seront éliminés en phase de poules. Mais avec une victoire obtenue contre la Pologne (2-1), un match nul (2-2) face au Japon et une défaite contre la Colombie (0-1), la moisson n’était pas si mauvaise. C’était alors suffisant pour que les fédéraux lui renouvellent leur confiance. Et avec cette qualification en finale de Coupe d’Afrique, le président de la Fsf, Me Augustin Senghor et ses collègues ne se sont pas trompés de choix.