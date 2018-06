Aliou Cissé sur le phénomène "Sadiomania": "tout le jeu sénégalais ne doit pas reposer sur Mané seulement"

En conférence de presse à Moscou ce lundi, le coach de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a annoncé le retour du défenseur des «Lions» Kara Mbodj mais a également décharger la pression sur Sadio Mané.



Selon le coach, « Kara n’est plus blessé. Il peut commencer ou entrer en jeu » ce mardi face à la Pologne pour le compte du premier match des « Lions » à la Coupe du Monde en Russie 2018.



Le technicien sénégalais d’ajouter concernant toujours le défenseur d’Anderlecht « Il est apte à jouer dans la mesure où il est là. C’est un garçon important qui a une grande part dans notre qualification. Il a travaillé très dur pendant quatre à cinq mois pour être-là ».



Toutefois, Aliou Cissé tient à rappeler les sénégalais et les fans à la raison concernant le phénomène "Sadiomania". Le coach des Lions n’est pas d’avis que "tout le jeu sénégalais doit reposer sur Sadio Mané comme beaucoup d’observateur le pensent". En effet, selon lui, le sociétaire de Liverpool a son style qui lui est propre. Il peut apporter énormément. Maintenant, cette équipe n’est pas constituée seulement autour de lui. Ses coéquipiers sont là ».



Cependant, il estime que son attaquant «fait partie des meilleurs. Je ne peux pas dire que c’est le meilleur. Il joue dans un grand club comme Liverpool et est dans les papiers des meilleures équipes. S'il n'y a pas de plan pour le tenir, il peut faire la différence à tout moment ».