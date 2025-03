Aliou Cissé sur son contrat en Libye : « Si c'était pour de l'argent, j'aurais quitté le Sénégal depuis… »

Après neuf ans passés à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, avec une CAN remportée en 2022, Aliou Cissé est désormais le nouveau sélectionneur de la Libye où il a paraphé un contrat de 2 ans.



El Tactico comme on le surnomme a fait savoir qu'il n'a pas choisi « les Chevaliers de la Méditerranée à cause de l'argent » : « Je suis un homme de projets. Si c'était pour de l'argent, j'aurais quitté le Sénégal depuis longtemps. Je ne suis pas un aventurier. »



« Je veux que la Libye fasse partie des équipes qui vont à la Coupe d'Afrique. On a plus envie de suivre la CAN à la télé », a-t-il martelé lors d'une conférence de presse.