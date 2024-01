Aliou Cissé sur son état de santé : « Je me sens très bien »

Admis à l’hôpital vendredi dernier, à l’issu du match entre le Sénégal et le Cameroun pour une pathologie infectieuse bénigne, le sélectionneur des « Lions » donne des nouvelles sur son état de santé. En conférence de presse, la veille de match contre la Guinée dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupe de cette Coupe d’Afrique des Nations, Aliou Cissé rassure sur son état de santé.



« Alhamdulilah (Dieu soit loué), ça va, je vais bien. Je me sens vraiment très bien. Je tenais vraiment à remercier tout le monde. Ceux qui m’ont envoyé des messages, qui se sont inquiétés. Cela m’a fait vraiment chaud au cœur, merci tout le monde et merci pour votre soutien », a dit Aliou Cissé.