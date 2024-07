Aliou Sall tire sur les membres de l'APR et évoque des manœuvres au sein du parti

Aliou Sall, lors d'un entretien spécial sur RFM avec Babacar Fall, a intensifié ses critiques envers certains membres de l'Alliance pour la République (APR), parti auquel il a récemment quitté. Il a particulièrement ciblé ceux qu'il accuse de travailler pour Mansour Faye, évoquant des manœuvres visant à consolider le contrôle de la famille Faye-Sall sur le parti.



« Tous ceux qui travaillent pour l’APR, travaillent pour la dynastie Faye-Sall. C’est Mansour Faye et sa famille qui prennent en otage la famille Sall. Je préviens tous ceux qui travaillent pour Mansour Faye : qu’ils sachent que c’est lui qu’on veut confier le parti et c’est d’ailleurs lui, qui devrait être tête de liste nationale lors des législatives », a soutenu Aliou Sall avec fermeté.



Il a également accusé certains membres de « négocier avec le régime actuel pour obtenir des postes de députés afin d'échapper à d'éventuelles poursuites ».



Concernant sa relation avec l'ancien président Macky Sall, Aliou Sall a clarifié « qu'il n'avait eu que trois rencontres privées avec lui pendant les douze années de son règne ». Il a évité de commenter sur ses relations avec l'ex-première Dame, préférant se concentrer sur les questions politiques en cours.



Par ailleurs, Aliou Sall a affirmé que « c'est Mansour Faye et ses alliés qui ont poussé Macky Sall vers un troisième mandat présidentiel, et même au report de l’élection présidentielle ».