Aliou Sow aux candidats recalés : "n'attendez pas le deuxième tour, venez maintenant, il n'y aura pas de deuxième tour"

Présent lors du meeting nocturne à Kaffrine qui a duré presque quatre tours d'horloges, Aliou Sow s'est adressé directement à Amadou Ba avant de poursuivre son discours.



" Cette mobilisation des leaders et responsables politiques que voici présent est due à due raisons, la première, c'est exaucer la volonté du président Macky Sall qui a placé sa confiance en vous et qui vous a choisi comme candidat pour cette présidentielle. La deuxième, c'est l'espoir qu'on a en vous et réitéré la fidélité du Saloum envers la mouvance présidentielle et le Benno Bokk Yaakaar (BBY). C'est pour ces raisons que Ndoukoumane (Kaffrine) a répondu massivement présent. Depuis ce matin, la population est là à vous attendre", a déclaré Aliou sow.



Pour lui, « un pays ce n’est pas quelque chose de banale. Savoir le diriger ce n’est pas donné à n'importe qui. Pour pouvoir diriger un pays, il faut de l'expérience et de la maîtrise en soi. Ce n’est pas des gens qui se prennent la tête pour un rien, qui font des problèmes, qui sont en paix qu'avec peu de personnes, qu'on confie un pays" a -t-il estimé se rappelons des propos que Ousmane Tanor aurait tenu à son encontre. Tanor Dieng me disait : " Aliou, pour servir l'Etat, il faut connaître l'Etat. On ne peut pas aimer l'état sans connaître l'état."

M. le PM, dit-il, vous "connaissez l'Etat. Vous l'avez pratiqué à tous les niveaux. Vous aimez l'état et vous avez la capacité de résilience aux défis aux provocations aux attaques et à toute chose. Donc vous pouvez mieux servir l'Etat du Sénégal".



Poursuivant, il indique qu’il fera tout le Président Macky Sall lui demande. "Il m'a dit Aliou allez battre campagne pour le candidat Amadou Ba. Je battrais campagne sans faire semblant. Je le ferai pour que ceux-là, qui veulent mettre le pays dans le chaos, ne trouvent aucune issue pour y parvenir".





"Je leur demande de venir rejoindre la caravane de la paix, le camp des bâtisseurs, le camp des résilient, le camp des vrais patriotes qui ne détruisent pas qui n'insultent pas. N'attendez pas le deuxième tour venir, venez maintenant, car il n'y aura pas de deuxième tour", a soutenu Aliou Sow.



"On va gagner au premier tour pour aller continuer le travail entamé depuis 2012", a-t-il dit.