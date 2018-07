Alioune Badara Cissé défie Macky : "ceux qui pensent que le médiateur doit se taire, n'ont rien compris"

En marge de la cérémonie de remise des insignes de la légion d'honneur à laquelle il a été elevé par la République française, celui que ses intimes surnomment ABC a remis ses détracteurs à leur place. Au micro de Dakaractu, l'ancien ministre des Affaires étrangères s'est voulu impitoyable avec ceux qui veulent qu'il se taise. "Le médiateur ne prend d'instruction de personne", leur rappelle-t-il.



Non content de cette mise au point, Me Alioune Badara Cissé en remet une couche en invitant ses contempteurs à se ressaisir. " Ceux qui pensent que le médiateur doit se taire n'ont rien compris de l'institution. Que tous ceux-là qui récemment se sont épanchés d'une mise en demeure, se taisent et se calment. S'ils veulent mon poste, qu'ils viennent le chercher", conclut le médiateur de la République.