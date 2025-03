Alioune Badara Mboup sur l’affaire ASER : « Qu’ils sortent enfin de leur cachette et présentent leurs excuses ! »

Qu’ils sortent enfin de leur cachette et présentent leurs excuses !



Ceux qui ont bruyamment agité le faux scandale à l’ASER , en le relayant avec acharnement dans les médias de connivence, doivent aujourd’hui répondre de leur manipulation.



Parmi eux, Thierno Alassane Sall s’était illustré par des attaques d’une virulence extrême, dépeignant cette affaire comme un scandale d’une ampleur colossale.



Il avait même travesti la réalité en interprétant de manière malhonnête la décision de la Cour suprême. Selon lui, le rejet du référé-suspension de l’ASER confirmait un dysfonctionnement grave. Or, en vérité, ce référé n’était qu’une simple demande de suspension d’une décision de l’ARCOP, et non un jugement sur le fond.



Ce rejet, loin d’être une preuve d’irrégularité, a pourtant été présenté comme un élément accablant, nourrissant ainsi une polémique fabriquée de toutes pièces.

Cette stratégie, relevant plus de la manipulation politique et médiatique que de la recherche de la vérité, s’est écroulée face aux faits.



Aujourd’hui, alors que les preuves dévoilent des falsifications de documents impliquant AEE Power Sénégal, Thierno Alassane Sall et ses alliés médiatiques, si prompts à crier au scandale, se réfugient dans un silence gênant. Eux qui s’érigeaient en chantres de la transparence feignent désormais l’indifférence, comme si leur implication dans cette cabale n’avait jamais existé. Cette posture est non seulement hypocrite, mais elle démontre surtout que leur indignation n’avait jamais été dictée par une quête de vérité, mais bien par des calculs politiciens.



Si Thierno Alassane Sall était honnête, il reconnaîtrait publiquement son erreur et présenterait ses excuses à Jean Michel Sène. Mais au lieu d’assumer, il préfère disparaître, espérant que le temps efface son implication dans cette tentative de manipulation.