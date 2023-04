Alioune Mbaye, coach GFC se réjouit du nul contre l'AS Pikine

Le derby de la banlieue dakaroise comptant à la 19e journée de la ligue 1 s'est terminé sur un score nulle et vierge samedi soir au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Alioune Mbaye, coach GFC se réjouit du nul.



Alioune Mbaye coach Guédiawaye football club se réjouis du point obtenu tout en estimant que « chaque équipe pouvez aller à la mi-temps avec un but".



« Je tire au chapeau aux deux équipes par rapport à leur capacité de s'organiser, ce qui a été exceptionnel aujourd'hui. C'était un match ou les équipes ont rivalisé. Dans le contenu, le nous est équitable par ce que chaque équipe pouvez aller à la mi-temps avec un but. Donc on se réjouit de ce point et on se concentre sur le reste», a déclaré Alioune Mbaye.



Troisième match nul de Gfc, le coach a estimé que c'est tout a fait normal vu que le championnat tire à sa fin. « Aucune équipe ne se laissera faire.



Pour une équipe ambitieuse, il ne laisse pas des points. C'est tout à fait normal qu'il ait du répondant. La différence de point c'est normal on est à quelques jours de la fin du championnat ».