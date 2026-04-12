Alioune Ndoye sur les tensions protocolaires : « La République se nourrit de gestes symboliques et de civilité »

Le maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, a publié ce dimanche 12 avril 2026 une réflexion intitulée « Du texte au geste », dans laquelle il appelle à une application rigoureuse mais apaisée du protocole républicain. Réagissant aux récentes tensions entre représentants de l'État et parlementaires, il rappelle que l'ordre de préséance est strictement défini par le décret n°99-252 du 19 mars 1999, un cadre normatif qui doit primer sur les « affrontements d'ego ».







L'élu souligne que le respect des préséances ne constitue pas une marque de soumission personnelle, mais une forme de « courtoisie républicaine » due aux institutions. Il précise que le Préfet, en tant que dépositaire de l'autorité du chef de l'État, et les députés, représentants de la Nation, occupent des places dictées par une logique fonctionnelle et symbolique nécessaire à l'harmonie de l'État.







Toutefois, Alioune Ndoye plaide pour une évolution du texte de 1999 afin de mieux l'ajuster aux réalités de la décentralisation. Il estime nécessaire de renforcer la visibilité et la centralité des maires et présidents de département lors des cérémonies tenues sur leur propre territoire, afin que nul élu ne se sente « relégué sur sa propre terre ».



​



En conclusion, le maire de Dakar-Plateau exhorte les autorités administratives et les élus à faire preuve de pédagogie et de mesure. Il rappelle que la dignité d'une fonction est mieux assurée lorsque celle des autres est reconnue, et que le protocole doit demeurer le « langage discret de l’harmonie institutionnelle » plutôt qu'un instrument de domination.

