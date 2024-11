Alioune Sall appelle les médias sénégalais à la professionnalisation

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a exhorté les médias sénégalais à adopter une démarche de professionnalisation pour enrayer les dérives dans le secteur et contribuer à son essor. “Il est essentiel pour les médias au Sénégal de se professionnaliser afin d’éviter les déviations constatées et de favoriser le développement du secteur”, a-t-il affirmé dans un communiqué.

Alioune Sall s'exprimait après avoir reçu les recommandations issues des Assises nationales des médias, présentées par une délégation de la Coordination des associations de presse (CAP), composée des membres du comité de pilotage et du comité scientifique des assises. Cette rencontre a permis aux acteurs de la presse de partager avec le ministre les conclusions d’un processus de concertation initié en 2022.

Pour mettre en œuvre les solutions proposées, le ministre a évoqué « la création d’un cadre formel de concertation et de suivi des recommandations. » Ce dispositif devrait permettre de concrétiser les actions concertées répondant aux problématiques soulevées par les professionnels des médias.

Soulignant l’importance de ces recommandations, Alioune Sall a précisé qu' « elles contribueront à renforcer le processus de restructuration déjà amorcé. » Il a rappelé que, « depuis juin, des réformes sont en cours à travers la mise en place d’une plateforme de déclaration des médias, conçue pour identifier les acteurs en conformité avec les exigences légales. »