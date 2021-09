Alioune Tine : « Y en a marre n’a qu’à savoir que le régime ne lui fera pas de cadeaux »

Expert indépendant des Nations Unies et ancien directeur régional de Amnesty International, Alioune Tine, est devenu une voix autorisée pour analyser et donner son avis sur l’actualisé africaine ou sénégalaise. S’exprimant sur l’affaire trafic présumé de passeports diplomatiques impliquant deux membres du mouvement Y en a marre, il a déclaré que le régime ne donnera pas de cadeaux à ses activistes.



« La plupart des organisations de la société civile qui manifestent une certaine radicalité dans la dissidence sont toujours ciblées, pour les affaiblir ou les liquider. Ce n’est pas seulement en Afrique, c’est partout, même dans les pays libéraux », a dit Alioune Tine, dans une interview avec L’Observateur.



Le directeur de Africajom Center a laissé entendre que c’est aux organisations de la société civile de le savoir et de l’intégrer dans leur stratégie. « Y en a marre est une organisation leader en Afrique. C’est une épreuve dans son parcours qui doit servir de leçon pour l’avenir ».



Poursuivant, Alioune Tine de rappeler : « On a connu beaucoup de problème entre l’Etat et la Raddho (Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l'Homme). On les a surmontés en nous serrant les coudes. Ça nous a aguerris. Y’en a marre n’a qu’à savoir que le régime ne lui fera pas de cadeaux ».