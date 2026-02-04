Le Sénégal reconduit à la présidence du Comité des Nations Unies pour les droits du peuple palestinien

Le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien (CEIRPP) a tenu sa 426e réunion au Siège de l’Organisation des Nations Unies, le 3 février, ouvrant sa session de 2026 avec la réélection du Sénégal à la présidence du Comité.



Les États Membres ont élu à l’unanimité M. Coly Seck, Représentant permanent du Sénégal auprès de l’Organisation des Nations Unies, pour diriger les travaux du Comité en 2026, aux côtés de vice-présidents de Cuba, d’Indonésie, de Malaisie, de Namibie et du Nicaragua.



L’élection du Sénégal s’inscrit dans une tradition de leadership de longue date au sein du Comité. Depuis la création du CEIRPP en 1975, la présidence du Comité a été assurée par le Sénégal de manière successive, reflétant une tradition constante de stewardship sénégalais du mandat du Comité.



La réunion s’est tenue en présence du Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, qui a prononcé une déclaration marquant l’ouverture des travaux du Comité pour l’année.



Dans son intervention, M. Guterres a souligné que les droits du peuple palestinien, y compris le droit à l’autodétermination, doivent être réalisés sans délai. Il a insisté sur l’urgence de traduire les engagements internationaux en changements concrets sur le terrain et a réitéré qu’une solution négociée à deux États demeure la seule voie viable vers une paix juste et durable, avec Gaza comme partie intégrante d’un État palestinien et le territoire palestinien occupé préservé comme une unité territoriale unique.



Il a également appelé à un accès humanitaire sans entrave, au respect du droit international et à un soutien continu à l’UNRWA, en soulignant l’inviolabilité des locaux et du personnel des Nations Unies.



En tant que Président, l’Ambassadeur Coly Seck a remercié les États Membres pour leur confiance et a exprimé sa reconnaissance au Secrétaire général, à la Division des droits des Palestiniens, ainsi qu’aux membres et observateurs du Comité pour leur engagement en faveur des travaux du CEIRPP.



Il a appelé à maintenir le cap sur l’objectif central du Comité, consistant à promouvoir un règlement pacifique conforme au droit international et aux droits inaliénables du peuple palestinien. Il a déclaré : « La paix en Palestine est une question beaucoup trop sérieuse pour que l’on baisse maintenant les bras, sans résultat probant. »



Il a mis en garde contre toute complaisance face à la poursuite de la violence et des souffrances humanitaires, ajoutant : « Mais nous restons prudents et alertes. Tant que des centaines de Palestiniens sont encore tués, la colonisation violente se poursuit en Cisjordanie, des ONG sont expulsées et l’UNRWA fait encore l’objet d’attaques injustifiées. »



Revenant sur l’approche du Sénégal, l’Ambassadeur Coly Seck a rappelé les paroles du Président de la République du Sénégal, soulignant qu’il n’est pas nécessaire « de choisir un camp contre un autre, mais de défendre la vie, de faire entendre la voix de la raison et du droit », dans un esprit d’empathie, de justice et de solidarité.



Le Comité a approuvé la demande d’adhésion du Chili, adopté son programme de travail pour 2026, et entendu des exposés sur les contraintes pesant sur les opérations humanitaires et leurs effets sur les civils dans le territoire palestinien occupé.



En tant que Président du CEIRPP, le Sénégal continuera de contribuer à mobiliser l’engagement international en faveur d’un règlement juste, durable et pacifique de la question de Palestine, conformément aux principes des Nations Unies et aux résolutions pertinentes.