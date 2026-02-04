Yarakh : un mois sans nouvelles des neuf pêcheurs disparus en mer, les familles dans l’angoisse

Un mois déjà s’est écoulé depuis la disparition en mer de neuf pêcheurs originaires de Yarakh, sur le littoral de la baie de Hann. Depuis ce drame survenu le 4 janvier dernier, les recherches se poursuivent, mais restent à ce jour infructueuses. Aucune trace de la pirogue immatriculée DK 5962 HN, ni de ses occupants, n’a été retrouvée.



Parmi les disparus figure Ibrahima Tall, un jeune pêcheur dont l’absence pèse sur sa famille et tout le quartier.



Ce mercredi 4 février 2026, une équipe de PressAfrikTVHD s’est rendue à Yarakh pour recueillir le témoignage de la famille du jeune pêcheur porté disparu. Entre douleur, résilience et appels à la solidarité, les proches d’Ibrahima Tall continuent de garder espoir.

