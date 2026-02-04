Lutte : la Fédération suspend les faces-à-faces et open presse jusqu'à nouvel ordre

La Fédération Sénégalaise de Lutte (FSL) a annoncé la suspension provisoire de tous les faces-à-faces et open presse, une décision qui s’applique aux promoteurs, managers, entraîneurs, associations sportives de lutte, lutteurs, amateurs et arbitres.



Dans une circulaire rendue publique, la FSL indique qu’au cours des derniers galas et manifestations sportives, des « incidents regrettables » ont été observés dans l'arène, entrainant des « troubles à l'ordre public et mettant en péril la sécurité des lutteurs, des encadreurs et du public ».



Selon l’instance dirigeante, ces « événements portent atteinte » à l'image de la lutte sénégalaise, nécessitent des « mesures fortes et responsables » afin d'éviter toute « escalade et de préserver la sérénité indispensable au bon déroulement des activités sportives ».



Dans le souci de mieux organiser les prochains événements, et afin de prendre toutes les dispositions nécessaires en parfaite coordination avec les autorités compétentes, la Fédération Sénégalaise de Lutte décide, à titre conservatoire, de l'interdiction de tous les faces-a-faces et open presse jusqu'à nouvel ordre.



Cette mesure vise à apaiser le climat au sein de l'arène, prévenir tout risque de violence ou de débordement, permettre une meilleure préparation sécuritaire des manifestations, garantir la protection des acteurs et du public, préserver l'image et la crédibilité de la lutte sénégalaise.



La Fédération appelle l'ensemble des parties prenantes de la lutte à faire preuve de responsabilité, de retenue et de respect strict de cette décision.



Elle avertit que « toute violation de la présente mesure exposera ses auteurs à des sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites prévues par les lois et règlements en vigueur ».



Enfin, la FSL réaffirme sa détermination à travailler, en étroite collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité, pour garantir des faces-à-faces et des manifestations de lutte organisés dans un cadre sécurisé, serein et respectueux des valeurs de notre sport national.