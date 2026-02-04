Partenariat stratégique : une délégation de la Banque mondiale en mission officielle au Sénégal du 5 au 13 février

Une délégation de haut niveau du Groupe de la Banque mondiale effectuera une mission officielle au Sénégal du 5 au 13 février, indique un communiqué parvenu à PressAfrik. Elle sera conduite par Ousmane Diagana, Vice‑Président pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de la Banque mondiale et Ed Mountfield, Vice-Président et Directeur Financier de l’Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA),



Selon le communiqué, cette visite vise à renforcer le partenariat stratégique autour des priorités nationales de développement du Sénégal. La délégation rencontrera les plus hautes autorités, notamment Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, Monsieur El Malick Ndiaye, Président de l’Assemblée nationale, Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal, ainsi que des ministres clés, des partenaires techniques et financiers et des représentants du secteur privé et de la société civile.



Les échanges porteront sur l’alignement du nouveau Cadre de Partenariat Pays (CPF), en cours de finalisation, avec la Vision 2050 du Sénégal, (ii)l’optimisation du portefeuille des programmes afin de mieux répondre aux besoins des populations, et (iii) les perspectives de mobilisation de ressources additionnelles.



Le communiqué renseigne que l’un des temps forts de la mission sera le lancement officiel du pacte AgriConnect Sénégal, destiné à transformer les chaînes de valeur agricoles et à promouvoir la création d’emplois décents pour les jeunes et les femmes en milieu rural.



Cette mission sera l’occasion d’apprécier les résultats du partenariat entre le Groupe de la Banque mondiale et l’État du Sénégal, mais aussi d’identifier les leviers permettant d’en accroître l’impact au profit des populations.



Le communiqué rappelle que la portefeuille de la Banque mondiale au Sénégal s’élève à 3,8 milliards de dollars. Il comprend vingt projets nationaux représentant 3,03 milliards de dollars, ainsi que huit opérations d'intégration régionale pour un montant de 749,5 millions de dollars. Du côté de la Société financière internationale (IFC), le portefeuille atteint 611 millions de dollars, tandis que les engagements bruts de la MIGA s'élèvent à 1,13 milliard de dollars.

