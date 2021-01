Alioune Tine invite le Président Macky Sall à tendre l’oreille à la Société civile pour le renforcement de l’état de droit au Sénégal

L’État de droit au Sénégal est une préoccupation majeure de la société civile sénégalaise. Selon monsieur Alioune TINE: « quand on parle de bonne gouvernance, c'est effectivement l'autorité impartiale de la loi, que la loi soit la même pour tous. Car les formes de discrimination et d’injustice créent plus de désordre qu'autre chose dans la période actuelle. L'interaction entre individus et état, représentants et représentés est important et qu'une réflexion collective serait un vrai atout dans cette lutte contre le Covid19 »



C’est ainsi que monsieur Tine a invité le président de la république Macky Sall à « décrisper la situation, en faisant preuve d'écoute envers la société civile ». Le droit de l’hommiste appelle nos gouvernants à réfléchir « sur un état de droit social, ce qui est important parce qu'il y'a trop de distance entre l'état et les populations, ses représentants et les représentés et les gens risquent de finir par ne plus s'y reconnaitre ».



Rappelons que l’état de droit est théorisé comme étant caractérisé par le respect des règles de droit par l’administration et le contrôle de l’action administrative par le juge. Il doit avoir pour objectif le fait que les lois exercent une fonction encadrée et régie par le droit que les gouvernants ne soient pas placés au-dessus.