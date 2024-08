Alioune Tine invite les autorités à veiller sur la sécurité d'Ahmeth Suzanne Camara

Veiller à la sécurité et à la dignité d'Ahmet Suzanne Camara, est une précaution minimale. Donc le retirer immédiatement du paquetass. Il faut le sortir de cette situation et franchement le libérer du délit d'offense au Chef de l'état. Depuis les années 90, nous nous battons pour… pic.twitter.com/FntnK6XLlF

— Alioune Tine (@aliounetine16) August 2, 2024



Sur les ondes de la Rfm, Adama Fall, membre du mouvement des enseignants de l’APR, a alerté sur la situation « difficile que vive Ameth Suzanne Camara en prison » Une alerte qui ne laisse pas indiffèrent le fondateur de l'Afrikajom center.Dans un poste sur les réseaux sociaux, Alioune Tine invite les autorités compétentes à « veiller à la sécurité et à la dignité d'Ahmet Suzanne Camara, est une précaution minimale. Donc le retirer immédiatement du paquetas. Il faut le sortir de cette situation et franchement le libérer du délit d'offense au Chef de l'État », a déclaré Alioune Tine.Selon le membre de la société civile, « Depuis les années 90, nous nous battons pour que cette disposition archaïque disparaisse de notre discours pénal. Ça fait partie des recommandations des Assises de la justice ».Ajoutant : « Adama Fall met en garde les autorités : « Amath Suzanne est en «Paketass» en prison, il a peur pour sa vie. Il a peur pour beaucoup de choses, car hier toute la nuit, il n’a pas fermé les yeux. Il a peur qu’on attente à sa vie. Nous demandons donc au chef de cour et aux autorités carcérales de le transférer dans un autre lieu, beaucoup plus sécurisé », a lancé Alioune Tine.