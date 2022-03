AllAfrica Global Media organise une Journée internationale sur « L’égalité des sexes pour un avenir durable »

Le Groupe AllAfrica Global Media, va organiser le lundi 7 Mars 2022 à partir de 12 heures, un panel virtuel sur le thème: « L’égalité des sexes pour un avenir durable ». Selon les informations parvenues à Pressafrik, cet événement est un moyen pour le Groupe de célébrer la Journée Internationale de la Femme.



« Pour cette édition, allafrica.com fait un focus sur les enjeux des changements climatiques pour les femmes en milieu rural, en l’occurrence les agricultrices de l’Afrique subsaharienne. Il s’agira pour les panélistes de montrer l’impact de l’égalité des sexes face aux défis du changement climatique pour un avenir durable », explique le document.



Lors de la cérémonie, il sera développé comment l’égalité des sexes peut jouer un rôle de renforcement dans la résilience des pays africains en facilitant l’accès des terres aux femmes. « Une orientation qui entre en droite ligne avec la réflexion entreprise par le Système des Nations Unies dans l’optique de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) », souligne le communiqué.



Cette journée de réflexion dédiée aux droits de la femme et à son épanouissement dans la société actuelle sera, pour le Groupe AllAfrica Media, une occasion pour rappeler l’importance de sa participation plus que nécessaire au développement de l’Afrique.



Dans cette dynamique, le Groupe AllAfrica Global Media, à travers son programme AWA (AllAfrica Women’s Agenda), « vise à mettre en exergue la pleine capacité des femmes sub-sahariennes à participer de manière décisive au développement durable du continent. D’où l’importance de leur autonomisation économique.



La scolarisation des jeunes filles reste une priorité pour allafrica qui encourage la sensibilisation des générations actuelles sur les enjeux de l’heure pour une Afrique durable ». Ce qui interpelle gouvernants, partenaires techniques et financiers, sociétés civiles, entre autres acteurs, sur la nécessité « d’impliquer davantage les femmes dans leurs plans de développement durable ».