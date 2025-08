Almadies : un étranger arrêté avec 26 képas de kush (Police)

Un individu de nationalité étrangère a été arrêté le 4 aout dernier par la Brigade régionale des Stupéfiants affiliée à l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS). L’homme interpellé aux Almadies, précisément vers l'ancienne piste était en possession de "26 képas de kush".



Selon la direction de la police via sa page Facebook visitée par PressAfrik, "cette opération a pu réussir grâce à l’exploitation d’un renseignement signalant l’existence d’un réseau de trafic actif dans les secteurs des Almadies et environs, avec à la tête un individu logé dans une « maison de fortune».



L’équipe déployée sur les lieux indiqués a, après avoir, arrêté le suspect alors qu’il s’apprêtait à effectuer une livraison. En plus des 26 képas de kush, les éléments de l'OCRTIS ont saisi sur lui deux téléphones Android (Samsung Fold et Galaxy S6) et une somme de 2 500 FCFA, trouvés sur place.



La même source informe qu’une enquête est en cours pour identifier les complices.