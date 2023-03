Alou Badra Diallo, sélectionneur Mali U23 : « Il y aura des rectificatifs pour la manche retour »

Lors de la manche aller du 3e tour des éliminatoires de la CAN U23, les « Aigles » du Mali se sont inclinés devant les « Lions », mercredi au stade Abdoulaye Wade (3-1). Le sélectionneur des olympiques du Mali, Alou Badra Diallo a tiré les premiers enseignements de l’acte 1. Il annonce ainsi des rectificatifs lors du match retour.



« Nous avons fait des erreurs et l’équipe sénégalaise en a profité. Notre adversaire a bien joué. Vu ce qu’on a montré, il nous reste des choses à rectifier », a confié le coach U23 du Mali.



Le technicien a aussi donné les raisons de cette contre-performance : « Il faut noter que nous avons des soucis avec la fraîcheur des joueurs. Certains viennent d’arriver et nous ont rejoints deux jours avant le match. Ce qui nous a un peu diminué ».



Le sélectionneur soutient que les expatriés ont plus de temps de jeu dans leurs clubs que les joueurs locaux.



« Cela a impacté dans l’équilibre du jeu et de la connexion. Nous allons tenter de se qualifier au match retour malgré que ce soient des genres de match très compliqués. N’empêche, au match retour, il y aura des rectificatifs à apporter ».



Prévu le mardi prochain dans la capitale malienne, la bande à Thiémoko Diarra aura la lourde tâchée de combler leur retard avant d’espérer une qualification à la prochaine édition qui se déroulera au Maroc.