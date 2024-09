Aly Baba Faye: parcours d’un combattant

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d’Aly Baba Faye, un éminent sociologue et militant inflexible pour les droits des migrants, survenu le 7 septembre 2024 à Rome. À l'âge de 63 ans, Aly laisse derrière lui un héritage monumental tant pour la communauté sénégalaise que pour la société italienne.

Pionnier dans la lutte pour l'intégration des immigrés et les droits des travailleurs en Italie, Aly Baba Faye a consacré sa vie à défendre la justice sociale. Docteur en sociologie, il a su allier sa formation académique à un engagement profond pour les communautés africaines en Italie. Son rôle dans la création et la mise en œuvre de politiques inclusives a marqué une étape cruciale pour l’intégration des travailleurs étrangers.



En tant que premier coordonnateur du Service National de l'Immigration à la CGIL et plus tard Directeur du FlaiCgil, il a œuvré pour la reconnaissance du rôle des travailleurs immigrés, en particulier dans le secteur agricole. Son action a été déterminante dans la rédaction de politiques syndicales inclusives et dans la mise en place de mesures favorisant une meilleure compréhension des flux migratoires.

Son passage à l’ISTAT a permis des avancées significatives dans la collecte et l’analyse des données sur l’immigration, contribuant à des politiques plus éclairées et plus adaptées aux réalités des communautés immigrées. Le comité de réflexion « waxtaanu Diaspora » qu’il a fondé continue de servir de référence tant pour l’Italie que pour le Sénégal.



Aly Baba Faye laisse un vide immense, mais son travail restera une source d’inspiration et de guide pour les générations futures. En plus des hommages rendus par les communautés africaines et italiennes, sa famille et les autorités des deux pays s'activent pour assurer un dernier hommage digne de sa contribution exceptionnelle.

Le rapatriement de ses dépouilles à Rufisque, où il souhaitait reposer auprès de ses ancêtres, est en cours, et un comité a été formé pour coordonner cette démarche et toutes les actions nécessaires.



La disparition d'Aly Baba Faye est une perte considérable pour l'Italie et le Sénégal. Son œuvre continuera de nourrir les débats sur l’immigration, l’intégration et le dialogue interculturel pour les années à venir. Sa vie est un témoignage puissant de ce que peut accomplir une personne déterminée à bâtir des ponts entre les continents.



