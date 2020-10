Aly Ngouille Ndiaye au Khalife général des Mourides :"C'est grâce à vos prières que le Sénégal a enregistré de bons résultats dans la lutte contre la Covid 19"

Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye a fait remarquer que la crise sanitaire perd du terrain dans notre pays comme l'explique la baisse des contagions et des cas graves de même que la hausse des cas de guérisons.



Ce qui le pousse à dire que si le Sénégal se glorifie, aujourd'hui, de bons résultats enregistré dans la lutte contre la covid 19, devant tous les pays à travers le monde, c'est grâce à l'implication du Khalife des Mourides et de ses prières.



Le journal "LES ÉCHOS" de ce 8 octobre 2020 souligne que le ministre a magnifié la démarche du Khalife général des Mourides pour avoir été le premier à mobiliser 200 millions FCFA pour soutenir l'Etat dans la lutte contre la pandémie du coronavirus et qu'en plus de cette contribution conséquente Serigne Mountakha Mbacké, rappelle Aly Ngouille Ndiaye, a pris en charge les malades internés à Touba concernant leur alimentation.



Il a ajouté "en ce qui concerne le respect des mesures barrières, notamment sur le port de masque, le Khalife a montré la voie et invité les talibés à faire pareil" avant de solliciter des prières pour l'éradication de cette pandémie.