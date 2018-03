Aly Ngouille Ndiaye livre le chiffre de l'hécatombe: 1021 personnes tuées par des accidents divers en 2017

Le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a livré les chiffres apocalyptiques ce jeudi à Guédiawaye où il présidait une rencontre sous le thème : La Protection civile et les infrastructures nationales pour une gestion plus efficaces des catastrophes. 1021 personnes sont mortes par accidents divers.



Les accidents de la route constituent plus de 50% de ces causes de décès avec 635 morts en 2017. La mer a également emporté 304 personnes dans la même année. Quant aux incendies, ils ont fait 46 morts et les effondrements de bâtiments ont causé 36 décès. Le reste de la liste est à mettre sur le compte des catastrophes naturelles comme la la houle et la foudre.



A noter que ces dix dernières années les accidents sur les routes ont tué 5 mille personnes. Une moyenne de deux cas de décès par jour qui a obligé les éléments des Sapeurs pompiers à effectuer 36 mille sorties en 2017.