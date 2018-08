Aly Ngouille Ndiaye met ses services en garde : "il n'y aura pas d'impunité concernant les bavures..."

Aly Ngouille Ndiaye veut faire cesser les bavures policières décriées à de nombreuses reprises par des Sénégalais. Le ministre de l’Intérieur qui présidait mardi la sortie de la 44e promotion de l’Ecole nationale de police et de la formation permanente en a profité pour clamer qu’il n’y aura pas d’impunité concernant ceux qui s’adonneraient à des sévices sur les populations.



Pour le premier flic du Sénégal, les violences policières ne constituent pas une solution pour remettre les criminels et autres sur le droit chemin. Sur sa lancée, le ministre a d’ailleurs annoncé que des sanctions contre ceux qui s’adonneront à de telles pratiques seront prises.



Et les dites sanctions peuvent aller de celle «la plus élémentaire à la radiation, voire même l’emprisonnement ». Car, ajoute-t-il, «ce n’est pas la répression qui assure la défense. Il faut que les forces de l’ordre sachent qu’il y a des limites à ne pas franchir». Avant de marteler : «il n’y a plus d’impunité au Sénégal».



A en croire le maire de Linguère, les policiers doivent donner le bon exemple avec une posture responsable.



Les policiers ont suscité le courroux des Sénégalais après la mort de Saliou Sarr décédé dans les locaux du commissariat de Thiaroye, et d’autres qui l’ont précédée.