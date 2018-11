Aly Ngouille Ndiaye prêt à rétablir l'agrément de Enda Lead Africa

Le ministre sénégalais de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye pourrait bientôt rétablir l'agrément de l'Ong Enda Lead Africa, après qu'il a décidé de le retirer le 16 novembre, une décision qui a suscité l'indignation plus d'une dizaine d'organisations de société civile et le partis politiques.Selon le journal EnQuête, le ministre a reçu jeudi, les médiateurs dans cette affaire et il a expliqué à ses invités les raisons pour lesquelles l'agrément a été retiré l'Ong Enda Lead Africa, soupçonnée de financer le mouvement Yen a marre.Toutefois, Aly Ngouille Ndiaye s'est dit "prêt" à rétablir l'agrément de Enda Lead Africa, après que les médiateurs ont réitéré leur demande de voir l'Ong retrouver son statut légal au Sénégal.