Ama Baldé rejoint la MMA pour préparer son combat contre Modou Lô

C’est dans une fabrique de gladiateur, le Management Factory, là où des champions du MMA ont affûté leurs griffes pour rejoindre l’organisation au cours de leur carrière, que le lutteur sénégalais Ama Baldé va préparer son prochain combat contre Modou Lô, prévu en mars 2022.



L'agence de management de MMA la plus prestigieuse d’Europe semble-t-il, l'une des plus efficaces au monde a présenté sa nouvelle pioche. «Une nouvelle signature et pas des moindres, Ama Baldé est un lutteur sénégalais d’exception. Avec un record de 13 victoires et 2 défaites, Ama Baldé s’apprête à affronter le Roi des Arènes Modou Lô, le 12 mars 2022. Nous l’accompagnerons pour sa transition en MMA », s'exclame le compte Instagram de Management Factory.



L’agence qui vient de l'enrôler a placé la majorité de ses athlètes dans les plus prestigieuses organisations de MMA au monde. Surnommé «Le Prédateur», le Camerounais Francis Ngannou, champion de la catégorie des poids lourds de l'UFC (Ultimate Fighting Championship), depuis le 27 mars 2021, est sorti de cette fabrique.



Le lutteur de Pikine atterrit à la bonne usine, là où il grandira pour aller soulever des montagnes, comme devenir Roi des Arènes du Sénégal et, qui sait, aller se faire une place dans le monde du MMA.



Le Roi des Arènes Modou Lô peut se faire du souci. Son prochain challengeur va s'entraîner dans un camp qui offre les services des meilleurs coaches mondiaux avec à leur tête, Fernand Lopez, reconnu par ses pairs comme l’un des meilleurs entraîneurs, mais surtout l'un des plus expérimentés dans le monde du MMA. Les pensionnaires de cette fabrique bénéficient également du précieux soutien des préparateurs mentaux, de quatre préparateurs physiques, rapporte le journal « L’Observateur ».