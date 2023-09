Amadou BA lance la campagne de la vaccination nationale du cheptel

Le Premier Ministre, Ministre de l’Elevage et des Productions animales, Amadou BA a procédé au lancement de la Campagne nationale de Vaccination du Cheptel édition 2023- 2024 samedi à Ranérou Ferlo. Il a été accueilli avec les honneurs par les autorités locales compétentes en l’occurrence le gouverneur de Matam, le Préfet, les maires et les populations de Ranerou.



Prenant la parole, Amadou BA est revenu sur le rôle de l’élevage qui « est d’une grande importance dans nos économies nationale et régionale. Le secteur mobilise plusieurs millions de familles et joue un rôle majeur dans la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté », a-t-il souligné.



Ainsi, pour la Campagne nationale de Vaccination 2023-2024, le Programme de Renforcement de la Protection zoo-sanitaire financé par le budget de l’Etat a été doté d’une enveloppe d’un milliard de franc, en vue d’atteindre les objectifs de vaccination ci-après :

5 300 000 d’ovins et de caprins contre la peste des petits ruminants, 2 300 000 bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse et la péripneumonie contagieuse ; 300 000 équins contre la peste équine ; et 2 300 000 volailles traditionnelles contre la maladie de Newcastle.



En marge de la cérémonie de la campagne de vaccination, le Premier Ministre Amadou BA s’est rendu à Velingara Ferlo pour effectuer la pose de la première pierre du du Projet d’amélioration de la connectivité des zones de production agricole (PCZA) au nord et au centre du Sénégal.