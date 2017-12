Amadou BA rend hommage à feu Mamadou Touré: « Il va rester encore longtemps l’un des plus grands… »

Ancien ministre des Finances sous le régime du Président Abdou Diouf, Mamadou Touré est décédé hier après-midi à Dakar.



Présent à la levée du corps, l’actuel ministre de l’Economie, des Finances et du Plan n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son prédécesseur. « Mamadou Touré est un homme brillant, un homme compétent, un homme courtois, un homme humble. Il fait la fierté de l’Afrique, voire du monde entier. Au regard de son parcours, il a été et va rester encore longtemps l’un des plus grands ministres des Finances du continent Africain », a déclaré Amadou BA.



Fonctionnaire international respecté, feu Mamadou Touré a eu à occuper le poste de Directeur du Département Afrique du Fonds monétaire international (FMI).



Il repose désormais au cimetière musulman de Yoff.