Amadou Ba annonce la mise en circulation des nouveaux passeports biométriques

Amadou Ba, ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, a annoncé, la mise en circulation, par la République du Sénégal, des nouveaux passeports biométriques (diplomatiques et de service). Le ministre l’a fait savoir, ce vendredi lors d’une conférence de presse où il faisait le rapport provisoire des opérations de distribution du fonds Force Covid-19 à la Diaspora.



« Faisant suite aux instructions du président de la République, le ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur avait entamé en septembre 2019, la réforme des passeports diplomatiques et des services dont l’objectif est la mise en place d’un système de production ultramoderne de Passeports biométriques », a déclaré Amadou Ba.



Selon l’ancien ministre des Finances, il a été également opéré un changement dans la forme des titres de voyages : couleurs et page de garde. « Le passeport diplomatique est désormais rouge et le passeport de service bleu. La réforme a permis d’aménager de nouveaux locaux exclusivement réservés au bureau des passeports. Un espace convivial et accueillant qu’il me plaira de vous faire visiter », assure-t-il.