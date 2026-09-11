Amadou Ba (député) : «Le bilan des limogeages montre l’isolement politique total de Diomaye»

Sur les 20 ministres Pastef du Gouvernement Sonko 2, seuls 5 sont restés avec le Président; soit 75% de départ.

98% des députés sont restés fidèles à Pastef.

100% des maires Pastef sont restés fidèles à Pastef.

90% des DG et PCA sont restés fidèles à Pastef.

95% des coordonnateurs départementaux sont restés fidèles à Pastef.

99% des militants sont restés fidèles à Pastef.

90% du nouveau Régime Diomaye est constitué des gens du Système.



Malgré tous les privilèges proposés et les pressions exercées, le Président de la République a totalement échoué à démanteler Pastef, malgré une communication médiatique agressive relayant des démissions tonitruantes pourtant sans consistance.



Après l’échec total de sa stratégie, il s’est entièrement rabattu sur les gens du Système dont la plupart était ses pires ennemis.



C’est à cette caste de l’ancien système qui l’avait envoyé en prison pendant 11 mois, que les électeurs avaient sanctionnée en le portant au pouvoir, qu’il a confiée la gestion du pays et son redressement.



Désormais totalement absorbé par le SYSTÈME plus que majoritaire dans son Régime, toutes les vieilles pratiques politiciennes honnies, vont enclencher leur grand retour: achat de conscience à outrance, circulation d’argent vertigineuse, financement sans cadre légal des groupements de femmes, manipulation des bourses familiales, transhumance, ministères et administrations transformés en annexe de parti politique, captation des cérémonies religieuses….



Seul, isolé, mal entouré, sans légitimité populaire, accompagné par des personnes sans crédibilité politique de l’ancien Système, le Président de la République n’a aucun levier pour faire endosser au peuple sénégalais, les sacrifices nécessaires induits par la crise de la dette et les rigueurs de l’ajustement structurel.



Avec le tarissement des possibilités de nomination par décret entraînant la fin du donnant-donnant politicien, son nouveau parti perdra toute attractivité.



Maintenant qu’il a parachevé son absorption totale par le Système, que le Président de la République propose au peuple sénégalais et surtout à sa jeunesse, des solutions et de l’espoir.



Honorable député Amadou Ba