Kalifourou : la police intercepte une cargaison d’une tonne d’urée en partance pour la Guinée

Les éléments du commissariat spécial de Kounkané, déployés au poste avancé de Kalifourou (Kolda), ont procédé à la saisie d’une tonne d’engrais « Urée 46 N Perlée », en provenance du village de Wadiatoulaye (Sénégal), à destination de Wassi, en République de Guinée. La marchandise, destinée à être revendue en Guinée-Conakry, serait la propriété de deux individus présentés comme des cultivateurs habitant Wadiatoulaye, d’après Libération.
Selon la même source, le produit, constitué de vingt sacs de cinquante kilos chacun, était transporté à bord d’un tricycle de marque AP-Sonic, conduit par T. Gadiaga, 42 ans, de nationalité guinéenne et domicilié à Koundara. Selon les propriétaires, cet engrais, souvent remis aux paysans du département de Vélingara par la Sodefitex, aurait été acheté à 13 000 francs le sac dans le marché noir à Linkéring, auprès de deux individus dont ils disent ignorer les identités.
Le produit saisi était destiné, selon leurs dires, à leur champ de riz à Wassi, en Guinée-Conakry. Le tricycle ayant servi au transport de la marchandise a également été saisi et remis à la disposition du service départemental du commerce de Vélingara.
Selon la même source, le produit, constitué de vingt sacs de cinquante kilos chacun, était transporté à bord d’un tricycle de marque AP-Sonic, conduit par T. Gadiaga, 42 ans, de nationalité guinéenne et domicilié à Koundara. Selon les propriétaires, cet engrais, souvent remis aux paysans du département de Vélingara par la Sodefitex, aurait été acheté à 13 000 francs le sac dans le marché noir à Linkéring, auprès de deux individus dont ils disent ignorer les identités.
Le produit saisi était destiné, selon leurs dires, à leur champ de riz à Wassi, en Guinée-Conakry. Le tricycle ayant servi au transport de la marchandise a également été saisi et remis à la disposition du service départemental du commerce de Vélingara.
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