SAR : Le DG Mamadou Abib Diop recadre les délégués et évoque ses résultats

Au cours de l’entretien avec le journaliste El Hadji Assane Guèye, le Directeur général a d’abord tenu à préciser que les positions exprimées ne sont pas partagées par l’ensemble des délégués. Selon lui, une partie du collège ne souscrit pas à la démarche engagée.

Sur les performances de l’entreprise, Mamadou Abib Diop a mis en avant les résultats financiers enregistrés sous sa direction. « Je ne vais pas céder au chantage. J’ai réalisé un bénéfice record l’année dernière. Aujourd’hui, en seulement six mois, nous avons déjà dépassé ce chiffre », a-t-il déclaré.

Le DG de la SAR a également évoqué le paiement des dividendes au titre de cette année. Il a, à ce propos, rapporté le témoignage d’un actionnaire qui lui a indiqué n’en avoir jamais perçu auparavant.

La question des recrutements a également été abordée au cours de l’émission. Mamadou Abib Diop affirme que 80 % des recrutements effectués cette année correspondent à des promotions internes, un taux qu’il présente comme sans précédent au sein de la société.

Le Directeur général estime par ailleurs que la gestion des recrutements relève de la Direction générale et du Conseil d’administration, et considère que certains délégués se tromperaient de rôle en intervenant sur cette question.

Une position qui l’amène à s’interroger sur les motivations de la contestation. « J’ai mis fin à certaines vieilles pratiques. Je ne sais pas ce qui se cache derrière leurs agissements, mais je resterai ferme sur mes principes et sur la nécessité de préserver les intérêts de la SAR », a-t-il déclaré.

Au cours de l’émission, le Directeur général a également présenté plusieurs projets et réalisations qu’il attribue à la dynamique engagée au sein de la SAR.

Il a notamment cité la construction d’un terrain de football destiné au personnel, la création de la SAR Academy, la construction d’un nouveau bâtiment administratif dont la livraison est annoncée pour janvier 2027, ainsi que la rénovation du Club House.

Pour Mamadou Abib Diop, ces projets s’inscrivent dans une volonté de transformation et de modernisation de l’entreprise.

« La SAR affiche de très belles performances, et c’est l’essentiel. », a-t-il conclu.

Invité de l’émission « Yoon Wi » sur la RFM, le Directeur général de la Société Africaine de Raffinage (SAR), Mamadou Abib Diop, s’est exprimé sur les préoccupations récemment soulevées au sein de l’entreprise, et portées par le collège des délégués du personnel.