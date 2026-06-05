Amadou Ba et Momath Talla Ndao réintègrent l’Assemblée nationale

Le Bureau de l’Assemblée nationale a officialisé la réintégration des députés Amadou Ba 2 et Momath Talla Ndao, conformément à l’article 54 de la Constitution et à l’article 124 du Règlement intérieur de l’institution. Cette décision fait suite aux demandes introduites par les intéressés, selon une note de l’Assemblée nationale.



Pour rappel, Amadou Ba, responsable du PASTEF, avait suspendu son mandat en septembre 2025 en raison d’une incompatibilité législative, après sa nomination au poste de ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme dans le second gouvernement d’Ousmane Sonko.



Quant à Momath Talla Ndao, élu député sur la liste du PASTEF à Kaffrine lors des législatives de novembre 2024, il avait démissionné de son mandat alors qu’il occupait parallèlement les fonctions de Secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement.