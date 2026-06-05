Journée mondiale de l’environnement : Mohamed Soumboundou alerte sur la dégradation écologique à Kolda

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement (JME), le directeur exécutif de l’organisation Urgence Écologique, Mohamed Soumboundou, a lancé un cri d’alarme sur l’état préoccupant de l’environnement dans la région de Kolda. Entre feux de brousse, déforestation, assèchement des cours d’eau et pollution croissante, l’activiste estime que le « poumon vert » du Fouladou se fragilise d’année en année.



Pourtant considérée comme l’un des derniers grands réservoirs forestiers du Sénégal, la région de Kolda fait aujourd’hui face à de multiples menaces environnementales. Selon Mohamed Soumboundou, les feux de brousse continuent de ravager les massifs forestiers malgré les campagnes de sensibilisation et les efforts de prévention.



« Chaque année, ce sont des centaines d’hectares qui sont calcinés par les feux de brousse », déplore-t-il. À cette menace s’ajoute le trafic de bois, un phénomène qui persiste et contribue fortement à la destruction du couvert végétal. « Le trafic de bois ne s’arrête pas », regrette le responsable d’Urgence Écologique, dénonçant un véritable business lucratif qui se développe au détriment des ressources naturelles.



Cette pression exercée sur les écosystèmes n’est pas sans conséquences sur les conditions climatiques locales. Les populations constatent une hausse progressive des températures, des épisodes de canicule de plus en plus fréquents ainsi qu’une baisse de la pluviométrie marquée par des retards récurrents dans l’installation de l’hivernage.



La question de l’eau constitue également une source majeure d’inquiétude. D’après Mohamed Soumboundou, le fleuve Casamance poursuit son processus d’assèchement tandis que le niveau de la nappe phréatique ne cesse de diminuer.



« Aujourd’hui, il faut creuser toujours plus profondément pour que les puits donnent de l’eau », souligne-t-il. Une situation qui risque, selon lui, d’avoir des conséquences importantes sur les activités agricoles et pastorales dont dépend une grande partie de la population de la région.



Face à cette dégradation continue des ressources naturelles, le directeur exécutif d’Urgence Écologique appelle les autorités et les acteurs du développement à renforcer les mesures de protection de l’environnement. Il plaide notamment pour une réévaluation de la fertilité des quelque deux millions d’hectares de terres arables que compte la région de Kolda afin de mesurer l’impact réel de la dégradation écologique sur la productivité agricole.



En cette Journée mondiale de l’environnement, Mohamed Soumboundou invite également les populations à adopter des comportements plus responsables face aux défis écologiques. Pour lui, la préservation des forêts, la lutte contre les feux de brousse, la protection des ressources en eau et la réduction de la pollution plastique doivent devenir des priorités afin de préserver l’avenir environnemental du Fouladou.