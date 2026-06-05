Politique : Aldiouma Sow dénonce son « exclusion » des groupes WhatsApp de Pastef

La polémique se poursuit au sein de Pastef. Depuis sa prise de position en faveur des cadres du parti ayant répondu à l’invitation du président Bassirou Diomaye Faye, Aldiouma Sow, ministre-conseiller et membre du Bureau politique national (BPN) de Pastef-Les Patriotes, affirme faire l’objet de mesures d’exclusion informelles.



Dans une publication sur Facebook, il a annoncé avoir été retiré de plusieurs canaux de communication internes du parti.



« Monsieur Ayib Daffé, secrétaire général provisoire de Pastef, vient de me retirer du groupe WhatsApp du Conseil national ainsi que du groupe Telegram du Bureau politique national du parti », a-t-il écrit.



Aldiouma Sow souligne toutefois qu’aucune décision disciplinaire ne lui a été officiellement notifiée.



« Pourtant, aucune mesure disciplinaire formelle ne m’a été préalablement notifiée en ce sens », a-t-il déploré.



Selon lui, cette situation est la conséquence directe de ses prises de position en faveur de la démocratie interne au sein de la formation politique.



« Mon seul tort est manifestement d’avoir défendu la vérité, le retour de la démocratie interne au sein de notre formation politique et de m’être érigé contre le messianisme qui la prend en otage », a-t-il déclaré.



Malgré ces développements, le membre du Bureau politique national de Pastef affiche sa détermination à poursuivre son combat. « Le combat continue… », a-t-il conclu.