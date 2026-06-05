Exclusion d’Aldiouma Sow des groupes de Pastef : Ayib Daffé évoque des « mesures conservatoires »

Le secrétaire général de Pastef, Ayib Daffé, s’est exprimé sur le cas d’Aldiouma Sow, qui dénonce son exclusion du groupe WhatsApp du Conseil national ainsi que du groupe Telegram du Bureau politique national du parti.



Interpellé ce vendredi en marge d’une rencontre de la coalition APTE (Alliance Patriotique pour le Travail et l’Éthique), Ayib Daffé a indiqué qu’il s’agit d’une question relevant du fonctionnement interne du parti.



« C’est une gestion interne des groupes. Chaque parti est organisé selon des règles qu’il se fixe et que ses membres sont tenus de respecter. En cas de non-respect, des sanctions peuvent être prises », a déclaré le député de Pastef.



Le responsable politique a précisé que des mesures conservatoires ont déjà été adoptées à l’encontre d’Aldiouma Sow, en attendant une décision des instances compétentes du parti.



« Nous avons pris des mesures conservatoires. Pour le reste, les instances du parti vont se prononcer », a-t-il ajouté.



Pour rappel, lors de sa conférence de presse tenue mardi dernier, le président de Pastef, Ousmane Sonko, s’était exprimé sur la présence de certains cadres du parti au sein du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo.



Le leader de Pastef avait alors annoncé que la situation des responsables concernés serait examinée conformément aux règles internes de la formation politique, promettant que parti traiterait leur cas dans le cadre des procédures prévues.