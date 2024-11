Amadou Ba exhorte le gouvernement actuel à "travailler pour le développement de la Casamance"

En campagne électorale ce dimanche à Sédhiou (sud) pour les législatives, Amadou Ba, tête de liste de la Coalition “Jamm Ak Njariñ,” a interpellé le gouvernement actuel sur la nécessité de travailler pour le développement de la Casamance.



« Je m'adresse au Premier ministre (Ousmane Sonko) : tout ce qui est nécessaire pour le développement de Kolda, Sédhiou et de la Casamance en général, je l’ai laissé dans ses tiroirs. Il connaît les priorités, il connaît les montants nécessaires, il sait où trouver les financements. Je ne sais pas s’il a pris la peine de lire ces documents. Nous avons organisé des conseils présidentiels dans ces régions au cours des trois dernières années, et tous les besoins y sont consignés dans des rapports », a affirmé Amadou Ba à l'intention du chef du gouvernement.



Il a également précisé que les études ayant permis de dresser ces rapports proviennent des mêmes experts qui ont élaboré la "Vision Sénégal 2050." « Cette vision dépasse la politique, elle vise uniquement le développement du pays. Nous devons unir nos forces pour le bien des populations. Mais depuis sept mois, rien n'avance ; tout est à l’arrêt, et ils ne font que parler sans produire de résultats », a-t-il critiqué.



Amadou Ba a par ailleurs annoncé son intention de créer une opposition active pour pousser le gouvernement à agir. « Il est important de rappeler aux citoyens ce qu’on a trouvé en place, mais aussi de leur dire ce que l’on va faire. Agir comme un opposant tout en étant au pouvoir, cela ne peut pas continuer. Ils doivent se mettre au travail », a insisté l’ancien Premier ministre.



Il a souligné que la Casamance regorge de potentialités pouvant bénéficier à tout le pays. « J’ai laissé un rapport détaillé sur Ziguinchor, avec des estimations financières précises. Il suffit de reprendre ces documents, de les adapter et de les présenter aux Sénégalais. Ces plans sont destinés aux populations, c'est pour vous que nous les avons faits. D'ici la semaine prochaine, il y a fort à parier qu’il reprenne plusieurs de nos propositions », a conclu Amadou Ba, tête de liste de la Coalition “Jamm Ak Njariñ”.