Amadou Ba signe trois accords de financement d’un montant de 118 milliards Fcfa avec la Banque mondiale

Il s’agit du Projet eau-assainissement en milieu rural, pour lequel une enveloppe de plus de 70 milliards Fcfa est accordée. C’est pour apporter une réponse adéquate aux préoccupations des populations rurales et améliorer leur accès à l’eau et au service de l’assainissement.



Le secteur de l’éducation n’est pas laissé en rade. Il bénéficie d’un montant de plus de 30 milliards Fcfa. L’objectif dans ce domaine est d’améliorer les résultats d’apprentissage aux premières années de l’élémentaire, d’accroitre l’accès à l’enseignement des sciences et des mathématiques au secondaire et enfin renforces l’accès à l’éducation de base.



Le troisième accord est relatif au Projet de relèvement d’urgence et de résilience de Saint-Louis. Le montant est estimé à plus de 16 milliards Fcfa. « Ce projet qui s’inscrit en droite ligne de la lutte contre les changements climatiques vise à réduire la vulnérabilité des populations à l’érosion côtière le long de la langue de Barbarie et à renforcer la planification de la résilience urbaine et côtière de la ville », a dit Amadou Ba.